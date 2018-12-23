Belçikalı Milletvekili Turan'dan Başörtü Yasağı Kararına Tepki
4 saat önce
BELÇİKA'da Sp.a (Sosyalist) Partisi'nden Flaman Bölge Hükümeti milletvekili ve Anvers Belediye Meclis Üyesi Güler Turan, Anvers kentinde uygulanan başörtü yasağına tepki gösterdi.
BELÇİKA'da Sp.a (Sosyalist) Partisi'nden Flaman Bölge Hükümeti milletvekili ve Anvers
Belediye Meclis Üyesi Güler Turan
, Anvers kentinde uygulanan başörtü yasağına tepki gösterdi. 14 Ekim yerel seçimleri öncesinde Anvers'te belediye okullarında, kamu alanında ve belediye personeline yönelik başörtü yasağını kaldıracaklarına dair kampanya yürüttüklerini belirten Turan, şunları söyledi:
"Biz parti olarak ayrımcılık ve ırkçılığa karşı olduğumuzu her zaman söyledik. Maalesef koalisyon ortağı olmamızla birlikte eğitim alanında ve belediye personeline yönelik başörtüsü yasağı yönünde anlaşma sağlanmış. Seçmenlerimize yalan söylemiş olduk. Sp.a adına Anvers Belediye Meclisine seçilmiş 6 belediye meclis üyesinden birisiyim. Mensubu olduğum Sp.a'nın sadık bir askeriyim ama başörtü yasağının devamı yönünde oy kullanmam. Başörtü yasağı ayrımcılık ve ırkçılık değil de nedir?"
'KARŞI OY KULLANIN'
"6 Belediye Meclis üyemizden 3'ü Müslüman kökenli. Güler Turan, Karim Bachar ve Hicham El Mzairh olarak bizler başörtü yasağını açık açık desteklemeyeceğimizi söyledik ve üyelerimizin de bu yönde oy kullanmasını istedik. Hatta aramızda partiden istifa edip bağımsız olarak yoluna devam edecek olan bir meclis üyemiz var. Ben ise ileriki günlerde istifa edip etmeyeceğim konusunda kararımı açıklayacağım. Makam ve mevki derdinde olmuş olsaydım Anvers Belediye Başkan Yardımcılığı ve OCMW (Sosyal Yardım Kurumu) için 3 yıllık encümenlik görevinde bulunmaya razı olurdum. Makam ve mevkiler gelip geçicidir. Bugün varsın, yarın yoksun. Şimdi akla gelen soru ise Anvers Belediyesi idare anlaşması tehlikede mi? Anvers'teki Sp.a üyelerine idare anlaşmasına karşı oy kullanmaları için çağrıda bulunuyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:33
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