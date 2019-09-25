Son Dakika Haberleri: Belçikalıların kaldığı yazlık sitede korkutan yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Belçikalıların kaldığı yazlık sitede korkutan yangın

59 dakika önce

Belçikalıların kaldığı yazlık sitede korkutan yangın Dairesinin yandığını gören Belçikalı, gözyaşlarına hakim olamadıMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Belçikalıların kaldığı, 12 katlı bir yazlık sitenin son katında yangın çıktı.

Belçikalıların kaldığı yazlık sitede korkutan yangın

Dairesinin yandığını gören Belçikalı, gözyaşlarına hakim olamadı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Belçikalıların kaldığı, 12 katlı bir yazlık sitenin son katında yangın çıktı. Site sakinlerini korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı'nda, sabah saatlerinde Belçikalıların yoğun olarak kaldığı 900 haneli 12 katlı bir yazlık sitenin son katında yangın çıktı.

İddiaya göre, Belçikalı olduğu öğrenilen çiftin fişe takılı unuttuğu ütü yangına sebep oldu. Daire sahipleri sabahleyin ütüyü açık unuttu, daha sonra kahvaltıya komşularına gitti. Isınan ütü ise alev alarak yanmaya başladı.

Dumanların yükseldiğini gören site güvenlik görevlisi olayı hemen itfaiyeye ve polise haber verdi. Siteye gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında yaralanmalara karşı ambulans da hazır bekletildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, daire ise kullanılamaz hale geldi. Dairesinin yandığını gören Belçikalı gözyaşlarına hakim olamadı. Site sakinleri gözyaşlarına boğulan adamı teselli etmeye çalıştı.

Yangının çıkış anını gören site sakinleri ise, "Güvenlik görevlimiz hemen gerekli yerlere haber vermiş. Daire sakinleri Belçikalı komşularımız. Komşularına kahvaltıya gittiği sırada yangın meydana gelmiş. Anlattıklarına göre, ütüyü açık unutmuşlar. Çok şükür ölü ve yaralı yok" dediler.

Belçikalıların kaldığı yazlık sitede korkutan yangın

Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ciciş Esra Ersoy, hakimle fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Kıvanç Tatlıtuğ'a destek oldu
Sanal istihdam fuarının ikincisi 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak Su kanalına düşen otomobildeki yaralı, ekiplerin bir saat süren çabası sonucu kurtarıldı Ankara'da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık şebekesi çökertildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 00:22:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçikalıların kaldığı yazlık sitede korkutan yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]