Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp Projelerini Tanıttı

Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, seçilmesi durumunda kentte hayata geçireceği projeleri tanıttı.

Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, seçilmesi durumunda kentte hayata geçireceği projeleri tanıttı.



Ürgüp, Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerde düzenlediği basın toplantısında, projelerle ilgili sunum yaptı.



Sivas için güzel projeleri hayata geçireceklerini belirten Ürgüp, "Geçmiş dönemde yarım kalan projelerimizi tamamlayacağız. Kızılırmak projesini hayata geçireceğiz. Bu proje çoktandır konuşuluyor, devlet aracılığıyla yapılabilir denildi ama böyle bir şey mümkün olmadığı için belediye yapacak. Eskişehir modeli bir şehir olmak lazım, Porsuk Çayı Eskişehir'i ihya etmiştir. Biz de suyla şehri buluşturmayı planlıyoruz." diye konuştu.



Ürgüp, engellilere, sportif, kültürel ve turizm faaliyetlerine yönelik çok sayıda projeyi kente kazandırmayı hedeflediklerini de dile getirerek, şöyle konuştu:



"Kente yeni bir çermik kazandırmak için 'ılık çermik' projesini hayata geçireceğiz. Barahur yöresinde belediyemiz bir kuyu satın almıştı, o kuyu şu anda ÇETAP'a devredildi. 37 santigrat derece bir su. Bu civara günübirlik hayat merkezleri oluşturacak şekilde bir projeyi yapacağız. Burada havuzlar, hamlar, banyolar bulunacak. Yeni meydan projelerimiz var, her eve sağlıklı ve indirimli su girmesini sağlayacağız. Otopark projelerimiz var, Emirhan Kayalıkları'nı turizme kazandıracağız. Sivas'taki işsizlik sorununu şehre kazandıracağımız turizm yatırımlarıyla gidereceğiz."

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