Belediye Başkanı Besim Dutlulu, esnaf hayırlarına katıldı - Son Dakika

Etli pilav hayrına katılan Başkan Dutlulu hayırsever ile birlikte pilav, ayran ve helva dağıtımına da eşlik etti. Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra esnaf hayrına ATSO Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, Belediye Başkanı Danışmanı Bilal Özükırmızı, Akhisar eski ilçe emniyet müdürü Engin Pınar ve esnaf oda başkanları katıldı.

Başkan Dutlulu yaptığı açıklamada, "Sanayi esnaflarımızdan Nihat Güngörmüş ile çarşı esnaflarımızdan Mustafa Kahraman'ın hayırlarına katıldık. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.