Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Köse, dernek temsilcilerini ağırladı
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Köse, dernek temsilcilerini ağırladı

Belediye Başkanı Köse, dernek temsilcilerini ağırladı

1 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede kültürel ve sosyal çalışmalar gerçekleştiren derneklerin temsilcilerini makamında ağırladı.

Belediye Başkanı Köse, dernek temsilcilerini ağırladı, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede kültürel ve sosyal çalışmalar gerçekleştiren derneklerin temsilcilerini makamında ağırladı.

Belediye Başkanı Murat Köse, ziyarette yaptığı konuşmada, derneklerin birlik ve beraberliğin, sevgi ve kardeşliğin yaygınlaşmasında etkin rol oynadığını kaydetti.

Sivil toplum kuruluşlarını her zaman desteklediklerini aktaran Köse, "STK'larla uyumlu bir çalışma içindeyiz. Yapılan tüm faaliyetlerde gerekli katkıyı sağlıyor ve sivil toplum kuruluşlarımızın olumlu çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Derneklerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, ziyaretlerinden dolayı da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Köse, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme başladı
Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den mesaj: Suriye planlarını anlamamıza yardımcı olacak Cinsel istismar mağduru kız, rehabilitasyon için gittiği saz kursunda da istismara uğradı Beşar Esed, İdlib'te askerlerle bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:54:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Köse, dernek temsilcilerini ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]