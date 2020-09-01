Belediye Başkanı Maçoğlu, YKS'de başarılı olan öğrencileri tebrik etti - Son Dakika

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyeye bünyesindeki kütüphanede kendi imkanları ile Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanarak başarılı olan öğrencilerle bir araya gelerek tebrik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Maçoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ümüt Kaya ile belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten kütüphaneyi ziyaretinde, burada YKS'ye hazırlanan ve başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Maçoğlu, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Kendi imkanlarınız ve verdiğiniz emekle başarı göstermiş oldunuz. Bu noktada diğer önemli bir hususta dershane ve özel derslere gerek duymadan diğer arkadaşlarınıza ışık olmanızdır. Bu başarınız diğer arkadaşlarınıza örnek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gençlerle tek tek ilgilenen ve sohbet eden Maçoğlu, öğrencilere burs sağlanması yönünde gerekli çalışmanın yapılması için adımların atıldığını sözlerine ekledi.