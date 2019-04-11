Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Vali Funda Kocabıyık'ı Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Vali Funda Kocabıyık'ı Ziyaret Etti

54 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Uşak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Çakın, vali Funda Kocabıyık'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Vali Funda Kocabıyık'ı Ziyaret Etti, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Uşak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Çakın, vali Funda Kocabıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Kocabıyık'a kentte yürüteceği projelerle ilgili bilgi veren Çakın, karşılıklı iş birliğinin önemine değindi.

Kocabıyık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uşaklı hemşehrilerimiz verdikleri oylarla önümüzdeki beş yıllık dönemde görev yapacak belediye başkanlarını belirledi. Uşak Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Çakın'ı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Uşak'ın gelişmesi ve kalkınması için başkanımızla birlik, beraberlik ve istişare içinde yeni projeleri gerçekleştireceğiz. Yapılacak çalışmalarla ilimizin her yönüyle daha ileri bir seviyeye çıkacağına inanıyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Uşak, Funda Kocabıyık, Mehmet Çakın, Güncel
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