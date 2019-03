Belediye Başkanı Tahsin Babaş: "Söylentiyle Siyaset Olmaz"

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 31 Mart Mahalli İdare seçimlerine yedi gün kala aslı astarı olmayan söylentileri üretenlere cevap verdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 31 Mart Mahalli İdare seçimlerine yedi gün kala aslı astarı olmayan söylentileri üretenlere cevap verdi. Başkan Babaş, "Söylentiyle siyaset olmaz" dedi.



Bir hafta sonra gerçekleştirilecek olan mahalli idarelerine yönelik seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bir takım söylentilere yanıt verdi.



Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında konuşan Başkan Babaş "Verilemeyecek bir hesabım yok " diyerek "Belediyenin çalışmalarıyla ilgili değişik spekülasyonlar oluşturulmaya çalışılıyor. Her bir çalışmaya bir kulp takmaya çalışıyorlar. Şurayı niye aldınız, şurayı niye sattınız Böyle siyaset olmaz. Biz yaptığımız işi biliyoruz. Ben yıllardır devlet memurluğu yapan bir insanım. Belediyeyi kanunlara, mevzuatlara ve etik kurallara göre yönetiyorum. Mevzuatın dışında en ufak bir iş yapılmamıştır. Harf dahi atlanmamıştır. Böyle bir şüphesi olan bir siyasetçimiz varsa gelsin. Getirsin kimi getirecekse. Müfettiş mi getiriyor, denetmen mi getirttiriyor, beraber baksınlar. Gerçekten suç unsuru bir şey hissediyorsa buyursun savcılığımız orada, oraya ihbarında bulunsun" dedi.



"Yaptığımız projelerin temelinde istihdam var"



Yaptıkları projelerin temelinde istihdamın olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız projelerde tamamen istihdamı öngördük. Yaptığımız bütün projelerin temelinde istihdam var. Genel hizmetlerde de yerelde de yapılan proje ve yatırımlar illa ki istihdama yönelik yapılan çalışmalardır. Kırık Barajı ile ilgili çalışmalar devam ediyor dedim. Kırık Barajı ve onun akabinde devam eden 19 bin 700 metrelik Ilgaz Yolu, beraberinde devam eden içme suyu arıtma tesisleri, su şebekeleri; bunlar kendi faaliyet alanlarında ihtiyaçları karşılayacağı gibi istihdama da büyük bir kaynak sağlayacak. Bugün gündemde olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kapalı Spor Salonu, bin 300 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu yurdu, yine son zamanlarda programa giren Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi ciddi manada istihdamın kapısıdır. Projelerimize baktığınız zaman özellikle turizm alanında, turizm alt yapısını oluşturma adına yaptığımız projeler de istihdam için önemli alanlar oluşturmaktadır. Sarı Konak Kadın Girişimciler Kooperatifi hem üretim açısında hem de istihdam açısından önemli bir projedir. Kadınlar Kooperatifi ile en az bin kadınımıza evinde iş veriyoruz. Yine binin üzerinde kadınımıza yerinde iş imkanı tanıyoruz" şeklinde konuştu.



"Yatırım sürdüğü sürece istihdam alanındaki açık kapanacaktır"



Yatırımlar ile istihdamın önemine vurgu yapan Başkan Babaş, "Projeler yapıldığı sürece, yatırımlar hızla sürdüğü sürece, inanıyorum ki istihdam alanında da ciddi manada bu açığı kapatmış oluruz. Herkesin bir işi olsun istiyoruz. Herkesin bir konutu, evi olsun istiyoruz. Turizmde hızlı bir gelişmeyi öngörüyoruz. Bunun için alt yapı çalışmalarını gerçekten güzel bir şekilde tasarladık, devam ettiriyoruz. Amacımız, turizm açısından dünyada aranılan Kastamonu'yu oluşturmak. Dünya turizminin yüzde 65'i kültürel mirasa gidiyor. Büyük bir istihdam ve ticaret kapısı. Biz de bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Yaptığımız sokak sağlıklaştırma çalışmaları, konakların restorasyonu, han-hamam-kalenin restorasyonları, Gastronomi Han, Kadınlar Kooperatifi, Hüma Hatun Konağı (iş geliştirme kursları), sanayi sitesinin yapımı ciddi manada istihdam kapısı olacaktır. Yürüttüğümüz ilave organize sanayi de tamamlandığı zaman, en azından 4 bin kişiye iş ve AŞ kapısı olacaktır. Bunu da hızlı bir şekilde planladık, yatırıma aldık ve yatırımın da hızlı bir şekilde oluşmasını takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Tıp Fakültesi'yle ilgili güzel açıklamalar olacak"



Kastamonu'nun önemli bir ihtiyacı olan Tıp Fakültesi ile ilgili güzel açıklamaların olacağını söyleyen Babaş, "Kastamonu Tıp Fakültesi konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. 3-4 gün önce Tıp Fakültemizi yerinde inceledik. Buradaki çalışmaları denetledik, takip ettik. Eksiklerin kısa zamanda bitirilebilmesi için bakanlığımıza teklif ettik. Değerli bakanımız da telefondan bana 'Ben Kastamonu'ya geleyim, buradaki eksiklikleri bir an önce tamamlamak için gerekli çalışmaları başlatalım' dedi. Çarşamba günü gelecek. Yerel yönetimin başkanı ile merkezi hükümetin bakanı kısa zamanda anlaşıp, gerçekten çok yararlı ve faydalı olacak bir yatırım için hızlı bir şekilde çalışmayı başlatıyorlar. Bunu da takip edeceğiz. Kastamonu'muza kısa zamanda Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandırmış olacağız. Bunun için çaba göstermek lazım. Bazen bu zamana kadar açılmadı, şu yapılmadı bu yapılmadı gibi eleştirel yaklaşımlar olabiliyor ama bizim önemli olan bunu eleştirmekten çok bir an önce yapmasını nasıl sağlayabilirizin peşinden koşmak. Ben hep bunu yaptım. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğim. Söylemek kolay oluyor, ama yapmak kolay olmuyor. Bu iş için belli bir bütçe, belli bir iş gücü, işin tekniğini hızlı yapmak lazım mevzuatı iyi uygulamanız lazım. Bunları da hızlıca birliktelik oluşturarak yapmak lazım, biz de bunu başarıyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

