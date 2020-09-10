Belediye Başkanı Tanğlay alt ve üst yapı çalışmaları inceledi - Son Dakika

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kente yapımı devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

Kentin farklı mahallelerini gezerek çalışmaları inceleyen Tanğlay, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışma yürüttüklerini belirten Tanğlay, "Çalışmaların yapıldığı tüm mahallelerde sürekli incelemelerde bulunuyoruz. Kentin sağlıklı gelişmesi için doğru kararlar almamız gerekiyor. Bu doğru kararları alabilmek için sürekli sahada vatandaşla iç içe olmalıyız." diye konuştu.