Belediye Başkanı Yanmaz'dan Esnaf Ziyareti
45 dakika önce
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, esnafı ziyaret etti.
Akçakoca
Belediye Başkanı Okan Yanmaz
, esnafı ziyaret etti.
Akçakoca Mobilyacılar Sitesi'ni ziyaret eden Yanmaz, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Çalışanlara hayırlı ve bereketli iş dileyen Yanmaz, yaptığı açıklamada, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından, hemen esnaf gezilerine başladığını belirtti.
Yanmaz, "Bizler, Akçakoca ekonomisine katkı sağlayacak tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Tabi vatandaşlarımız da bu noktada bizlerin destekçisi olması gerekiyor. Akçakoca bundan sonra, sanayi, turizm ve üniversite başta olmak üzere bir çok alanda tercih edilecek bir kent olacak." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:45 Kaynak: AA
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