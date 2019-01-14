Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Başarıyı Vatandaş İstişaresi ile Yakaladık"

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Başarıyı Vatandaş İstişaresi ile Yakaladık"

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 3. Dönem için aday olan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yakaladıkları başarıyı vatandaş ile kurdukları istişareye borçlu olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 3. Dönem için aday olan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yakaladıkları başarıyı vatandaş ile kurdukları istişareye borçlu olduklarını söyledi.

Yaptığı ziyaretlerde vatandaş önerilerini dinleyen ve projelerini hayata geçiren Belediye Başkanı Bahçeci, ortak akıl ve istişare ile yol almanın kendilerine başarı getirdiğini belirtti.

Cacabey Meydanında vatandaşla bir araya gelen ve istişarede bulunan Belediye Başkanı Bahçeci, "Kırşehir'in geleceğine fikir alışverişinde bulunarak danışarak hep birlikte karar veriyoruz. Hemşehrilerimizin görüş ve talepleri, yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmalara da ışık tutuyor."dedi.

Kendi çıkarları için şehrin gelişmesinin önüne takoz koymaya çalışanların olduğunu anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, şöyle konuştu;

"Her şeye karşı olanlar, meydanı yaparken ne kadar eziyet etmişti bize. Meydanlar şehirlerin kalbidir. Etrafında kafeteryalar olur. Toplanma alanlarıdır. Konser, miting, milli bayramların kutlanma alanlarıdır.

Atatürk Caddesinde esnaflarımızı ziyaret ettik, yaptırdığımız anket neticesinde tek yön uygulamasının yönünü çarşı istikametinden Yenice Mahallesi istikametine çevirme kararı aldık, en kısa zamanda uygulanacak.

Esnafımızla da hasbihal ettik, çok şükür sadece işi düşünce değil her zaman halkın içinde olunca ve hizmetinizde çok olunca seçim zamanı da halk size sahip çıkıyor, Rabbim şehrimizin gelişmesinin önüne kendi çıkarları için takoz koymak isteyenlere fırsat vermesin inşallah." - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:29 Kaynak: İHA

Kırşehir, Yaşar Bahçeci, Güncel
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