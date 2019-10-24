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Belediye başkanı zeybek'in acı günü

1 saat önce

Belediye Başkanı Zeybek'in acı günüAFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek'in, yaşamını yitiren babası Ali Zeybek (90) toprağa verildi.

Belediye Başkanı Zeybek'in acı günü

AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek'in, yaşamını yitiren babası Ali Zeybek (90) toprağa verildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde uzun süredir tedavi gören Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in babası Ali Zeybek, dün gece yaşamını yitirdi. Ali Zeybek için bugün ikindi vakti İmaret Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Namaz öncesi Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, protokol üyeleri, Ali Zeybek'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ali Zeybek'in naaşı vatandaşların omuzlarında cenaze aracına konulduktan sonra Çayırbağ Beldesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

Belediye başkanı zeybek'in acı günü

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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:03 Kaynak: DHA
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