Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanının Evi Kurşunlandı

Belediye Başkanının Evi Kurşunlandı

48 dakika önce

Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un (40) evi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Belediye Başkanının Evi Kurşunlandı, System.String[]
Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un (40) evi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Olay sırasında evde bulunan Başkan Ulusoy, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 3'üncü katında oturan Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un evi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Kurşunlar salonda bulunan televizyon ve koltuğa isabet etti. Evde yalnız olan Başkan Ulusoy, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Silah seslerini duyan, ancak kurşunların evine isabet ettiğini sabah saatlerinde fark eden Başkan Ulusoy, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri eve gelerek inceleme yaptı, 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Filiz Ulusoy, telefonda verdiği bilgide, olayın gece saatlerinde meydana geldiğini söyleyerek, "Silah sesini duydum ama bunun sarhoş kişiler tarafından yapıldığını zannettim. Sabah uyandığımda evin salon kısmına kurşunların isabet ettiğini fark ettim. Kurşunlar koltuğa ve televizyona isabet etmiş" dedi.

2014 yılında AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ulusoy, partisinin tekrar aday göstermemesi sonrası BBP'den aday adaylığını açıklamıştı.

FOTOĞRAFLI

DHA-Güvenlik - Türkiye-Ankara/ Kalecik - ANKARA,(DHA)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:15 Kaynak: DHA

Kalecik, Ankara, Filiz Ulusoy, ulusoy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un Evi Kurşunlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik!

Binali Yıldırım Duyurdu: Meclis Başkanlığı Görevimdeki Son İşim Bu Olacak Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen: Kimin Kaçacağını Biliyorum Ama Söylemem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 17:03:48. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanının Evi Kurşunlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]