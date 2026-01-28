Belediye Başkanları İle Rüşvet Davası

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşması, ikinci gününde bazı tutuklu sanıkların savunmasının alınmasının ardından sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Aziz İhsan Aktaş'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 20 Ekim 2025'teki CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden CHP İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, bazı CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda savunma yapan, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi tutuklu sanık Celal Tekin, eşinin Adana'da seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olduğunu, eşiyle iletişim kuramayan bazı insanların kendisine taleplerini ilettiğini ve talebi olanları belediyeye yönlendirdiğini söyledi.

Kendisinin belediyede görevi olmadığını ve 35 yıllık hukukçu olduğunu kaydeden Tekin, "Eşimle birbirimizin alanlarına hiç müdahale etmedik. Aziz İhsan Aktaş'ı öncesinde tanımam. Kendisi birilerini araya sokarak eşimle tanışmak istemiştir. Tanışamayınca benimle tanışmak istedi. Araya girenler sonrası kendisiyle tanıştım. Bana, yakınlarının belediyeden alacağı olduğunu söyledi. Ben de kendisini belediyenin ilgili bölümüne yönlendirdim. Bu şahıs beni tekrar tekrar aradı. Ben de kendisine borcun eşim Oya Hanım'ın şahsi borcu olmadığını, belediyeye ait olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

Tekin, Aktaş'ın ısrarlı bir şekilde belediyeye gittiğini ve bağırdığını, iş farklı bir boyuta gelince ailesini korumak için görüşme talebini kabul ettiğini aktararak, "Şahsa Ankara'da görüşebileceğimizi söyledim. Kendisiyle kısa bir süre görüştüm. Kendisi şirketlerinin batma, sabrının taşma aşamasına geldiğini söyledi. Savcılık, bu görüşmeyi bambaşka yöne çekerek eşimin ilgisi olmayan görüşmeden hem anlaşma hem para alma sonucuna ulaşmıştır." şeklinde savunma yaptı.

Savunmasının tamamlanmasının ardından kendisine yöneltilen "Bu kadar tehdit varken neden konuyu intikal ettirmediniz?" sorusu üzerine Tekin, "Adana'nın yapısını bilmeniz gerek. Ben de erkeksi duygularımla hareket ederek yüz yüze görüştüm kendisiyle. Daha da ileri gitseydi savcılığa intikal ettirirdim." dedi.

Tutuksuz sanıklardan Aziz İhsan Aktaş, Tekin'e, "Kendisiyle görüşmek için aracılar koyduğumu söyledi. Bunların kimler olduğunu söyleyebilir mi?", "Normal bir insan eski mi, yeni borcunu mu öder?" sorularını yöneltti.

Tekin, bunun üzerine, "Kendisi eşimle görüşmek için siyasileri, bütün tanıdıklarımızı seferber etmiş. Eşime ulaşamayınca siyasileri ve bir sürü insanı araya koydu. Eşimin de dediği gibi bir düğmeye basınca ödenmiyor. Bir görüşmeyle 75 milyon para mı ödenir? Buna kim inanır?" yanıtını verdi.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan tutuklu sanık Özcan Zenger, savunmasında, İstanbul'a, geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgili fuar için gittiğini kaydetti.

Oğlunun 2016-2018 yıllarında üniversitede okuduğunu aktaran Zenger, İstanbul'a gidip gelmesinin 5 defayla sınırlı olmadığını, çok daha fazla gidip geldiğini belirterek, "Kimseden para almadım, kimse bana para teklif etmedi. Zeydan Başkan'ın böyle bir talimatı da olmadı. İddiaları reddediyorum." savunmasını yaptı.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, savunmasında, Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyenin temizlik işlerini yapan yüklenici firmanın sahibi sanık Baki Nugay'ın emniyet ve savcılık ifadesinde, "Rüşvete aracılık etmedim, rüşvet almadım. Aziz İhsan Aktaş ortağım değildi." dediğini aktararak, "Bu nedense Türkiye'nin gözünden kaçtı. Aktaş, Seyhan Belediyesi'nden ihale almadı. Açık ihale, girse kazanırsa alırdı. Aktaş'ın ortak olduğu şirketler Seyhan Belediyesi döneminde bizle çalışmadı, çalışamadı, imkan olmadı. Ama ben nedense Aziz İhsan Aktaş'ın dosyasındayım. Ben Adanalıyım, Silivri'de ne işim var? Ben Adanalıyım, direkt Allah'a bağlıyım. Biz Adanalılar olarak direkt Allah'a bağlıyız." ifadelerini kullandı.

Aktaş'ın tahliye olmasının ardından Nugay'ın tekrardan ifade verdiğini söyleyen Karalar, "Seyhan Belediyesinde hiçbir yükleniciyi mağdur etmedik. Küçük bir borçla belediyeyi aldım ama o borcu kısa sürede hallettik. Seyhan Belediyesi'nin hak ediş ödemelerinin düzenli yapıldığını ve ödendiğini evraklarda gördük. Ödemelerin tamamının her ay düzenli yapıldığı ortamda ne diye gelsin bizden ödeme istesin? Biz tutuklandık tabii, hiç beklemiyorduk. 4 ay sonra önümüze iddianame geldi. Ben biraz daha şaşırdım, şok oldum." dedi.

Karalar, "Görüyorum ki birileri beni tutuklamak için özel bir çaba sarf etmiş. Baki Nugay'ın ifadesine dayanarak burada tutukluyum. Benimle ilgili başka hiçbir delil yok. Başka hiçbir delil olmamasına rağmen 7 aydır tutukluyum. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Yargılanmaktan korkan biri değilim, buradaki kimse değil. Bizim istediğimiz tutuksuz yargılanmak. Hayatım boyunca doğruluktan, ülkeme hizmet etmekten bir milim ayrılmamış biriyim. 7 aydır tutukluyum, ailemden, Adana'daki kardeşlerimden ayrıyım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme Başkanı'ndan salonda görüntü alınmasıyla ilgili uyarı

Daha sonra Mahkeme Başkanı, "Duruşmanın görüntüleri sürekli dolanıyor. Defalarca uyardık. Bundan sonra salona izleyici alınmayacak." diyerek, duruşmayı yarına erteleyeceklerini söyledi.

Bu sırada salondan tepki gelmesi üzerine Başkan, "O zaman aranızda konuşun, uyarın. Biz kararımızı tekrar değerlendirelim. Burada hepimizin görüntüleri çıkıyor. Bizim iyi niyetimizi suiistimal ediyorsunuz maalesef. Normalde kendi salonumuz olsa asla almayız. Biz de insanız kişisel hayatta. Bizim görüntülerimizi çekip sürekli basınla paylaşamazsınız." dedi.

Özgür Çelik'in araya girerek, "Görüntü çıkmamasını sağlayacağız. Biraz daha müsaade edin" demesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sizden sözü aldım. Ziyaretçi alınacak. Kim olursa olsun, basında bir tane bile görüntü çıkarsa kimse alınmayacak." diyerek, yarın izleyici alınmaya devam edileceğini ifade etti.

Duruşma, diğer tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.