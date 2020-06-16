Belediye otobüsü ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da belediyeye ait yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, Liman Mahallesi Gençlik Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Güngör (64) idaresindeki 55 ABE 514 plakalı otomobil, Uğur Düzgün (31) yönetimindeki 55 BBL 45 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'a ait yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Güngör, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güngör yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN