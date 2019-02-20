Son Dakika Haberleri: Belediye Personeline, İş Güvenliği Eğitimi Verildi

Belediye Personeline, İş Güvenliği Eğitimi Verildi

39 dakika önce

Afyonkarahisar Belediyesi'nin hizmet içi eğitim programı çerçevesinde personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Belediye Personeline, İş Güvenliği Eğitimi Verildi, System.String[]
Afyonkarahisar Belediyesi'nin hizmet içi eğitim programı çerçevesinde personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Belediye personelinin, iş kazalarına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programı, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Özkan tarafından verilen eğitimde, çalışma mevzuatı, işçi ve işverenin yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri güvenliğinin sağlanması, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı alınmasına gereken önlemlerle ilgili bilgi verildi. Yaşanmış iş kazalarına ilişkin görsellerle sunumunu destekleyen İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Özkan, pek çoğu ölümle sonuçlanan bu kazaların, özellikle geride kalan aileler için büyük yıkım olduğunu belirterek, "İşinizi yaparken her zaman riskleri göz önünde bulundurun. Aşırı cesaret ve tedbirsizlikle kaderi karıştırmayın. Olumsuz bir sonuçta ailenizin ve sevdiklerinizin durumunu düşünün" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:04 Kaynak: İHA

Ahmet Özkan, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burak Özçivit'in Özbekçe Seslendirilen Reklam Filmi, Sosyal Medyada Olay Oldu Kayseri'de 13'üncü Yüzyıla Ait 5 Milyon TL Değerinde Hz. İsa Tablosu Ele Geçirildi

Sürücü, Kendi Kendine Hareket Edip Kaza Yapan Kamyoneti İçin "Cin Girmiş" Dedi AK Parti Saraydüzü Belediye Başkanı'nın Açtığı İş İlanına Sadece Kızı Başvurabildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 11:43:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Personeline, İş Güvenliği Eğitimi Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]