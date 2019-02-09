Son Dakika Haberleri: Belediyenin Destek Olmadığı Sporcuya Ahbap Derneği Sahip Çıktı

Belediyenin Destek Olmadığı Sporcuya Ahbap Derneği Sahip Çıktı

4 dakika önce

Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü sporcusu milli tekvandocu Ayşe Asma, Antalya'da gerçekleşecek olan Dünya şampiyonasına katılması için AHBAP derneği sporcunun tüm masraflarını karşıladı.

Belediyenin Destek Olmadığı Sporcuya Ahbap Derneği Sahip Çıktı, System.String[]
Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü sporcusu milli tekvandocu Ayşe Asma, Antalya'da gerçekleşecek olan Dünya şampiyonasına katılması için AHBAP derneği sporcunun tüm masraflarını karşıladı.

Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ayşe Asma 7-12 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapılacak tekvando dünya şampiyonasına katılması için belediyeden destek çıkmayınca Sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP Derneği sporcunun tüm masraflarını karşıladı.

AHBAP Derneği Yardımlaşma Kurulu Başkanı Özge Şabo yaptığı açıklamada, "Ayşe Asma ile iletişime geçerek öncelikle kendisinden Antalya'da yapılacak olan tekvando şampiyonası hakkında bilgi aldık. Daha sonra Edirne ve Antalya ekibimiz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde dernek başkanımız Haluk Levent ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sevgili kardeşimiz Ayşe Asma'nın tüm masrafları AHBAP derneği tarafından karşılanmak üzere kendisini Antalya'da kalacağı otele yerleştirerek katılacağı dünya tekvando şampiyonasında başarılar diledik" dedi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:34 Kaynak: İHA

Spor
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