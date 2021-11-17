Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesi, belediye eğitim destek evi koordinatörünün cinsel istismar rezaletini konuşuyor.

ANNENİN ŞÜPHESİ REZALETİ ORTAYA ÇIKARDI

Anne M.K., şu an 17 yaşında olan kızının sürekli olarak destek evinde tanıdığı Sevan S.'nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelendi. Kızıyla konuşan M.K. duydukları karşısında şoka girdi.

ANNENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Anne M.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklananSevan S.'nin iddiaları reddettiği öğrenildi.