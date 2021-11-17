Balıkesir'in Bandırma ilçesi, belediye eğitim destek evi koordinatörünün cinsel istismar rezaletini konuşuyor.
Anne M.K., şu an 17 yaşında olan kızının sürekli olarak destek evinde tanıdığı Sevan S.'nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelendi. Kızıyla konuşan M.K. duydukları karşısında şoka girdi.
Anne M.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklananSevan S.'nin iddiaları reddettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı - Son Dakika