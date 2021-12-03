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BELEDİYENİN ENGELLİ PERSONELİ METİN METE ENGELLERİ NASIL AŞTIĞINI ANLATTI - Son Dakika

BELEDİYENİN ENGELLİ PERSONELİ METİN METE ENGELLERİ NASIL AŞTIĞINI ANLATTI

03.12.2021 10:23

Başakşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde doğuştan engelli olan belediye personeli Metin Mete ile bir çalışma gerçekleştirdi.

Başakşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde doğuştan engelli olan belediye personeli Metin Mete ile bir çalışma gerçekleştirdi. Engelleri aşmak için mutlaka bir işin ucundan tutun tavsiyesinde bulunan Mete, 'Hiçbir zaman, hiçbir yerde engel yok' dedi.

Başakşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde azmi ve çalışkanlığıyla herkese örnek olan belediye personeli Metin Mete ile anlamlı bir çalışmaya imza attı. Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görev yapan doğuştan engelli Metin Mete, engelleri bir bir nasıl aştığını anlattı.

'TÜRKİYE'NİN SÜPER ÇOCUĞU SEÇİLDİM'

1984 yılında Bitlis'te dünyaya gelen Metin Mete, 'Hastane, ebe gibi şartlar olmadığı için doğumumu anneannem yaptırmış. Doğumdan sonra 5 gün boyunca beni anneme göstermemişler. Sonra alıştıra alıştıra söyleyerek anneme öyle göstermişler. Bitlis'te engellilikle çok fazla tanışmadım. İlkokula başladığım zaman birçok şeyi ailemin yardımıyla çözmüştüm. Bir televizyon kanalının benimle haber yapmasının ardından hayatımda bazı önemli değişiklikler oldu. 1992 yılında 'Türkiye'nin Süper Çocuğu' seçildim? diye konuştu.

'ENGELLİ OLDUĞUMU İSTANBUL'A GELİNCE ANLADIM'

Ailesinin de yardımıyla birçok işini ayaklarıyla yapan Mete, 'İnsanlar nasıl elleriyle yemek yemeyi, resim yapmayı, yazı yazmayı öğrenebiliyorsa ben de ailemin yardımıyla ayaklarımı kullanmayı öğrendim. İlkokula başladığım zaman çok zorlanmadım. Öğretmenim bana destek veriyordu. Engellilikle ilgili yakından uzaktan alakam yoktu. Engellinin ne olduğunu anlayamazdım. İstanbul'a geldiğim zaman yavaş yavaş engelliliği öğrenmeye başladım.' ifadelerini kullandı.

'İLK DEFA ENGELLİ OLDUĞUMA DAİR BİR ŞEY İSTENDİ'

İş bulmak için çaldığı ilk kapının İŞKUR olduğunu belirten Mete, 'Engelli olduğuma dair benden rapor istendi. İlk defa engelli olduğuma dair benden bir şey istendi. Raporu aldım. Bir iş yerine görüşmeye gönderildim. Bana 'Metin Bey, size ne iş verebiliriz" diye soruldu. Orada sanki bütün dünya karardı. Bütün hayatım gözümün önüne geldi. Acaba ben ne iş yapabilirim? Bana şu işi verebilirsiniz derim ama öyle bir şey yok. Çok haklısınız dedim. Oradan çıkar çıkmaz araştırmaya başladım, ben kendimi nasıl geliştiririm diye. Engellilere yönelik kurslar varmış. Bir yıl boyunca kendimi geliştirmek için uğraştım. Üç otobüsle Çağlayan'a giderek bilgisayar eğitimi aldım. Oradan çıkıp diksiyon eğitimi almaya gittim. Bir taraftan da beden dili, hitabet eğitimi aldım.? şeklinde konuştu.

'ENGELLERİ AŞMAK İÇİN MUTLAKA BİR İŞİN UCUNDAN TUTUN'

Kendisini geliştirmek için sürekli çaba gösterdiğini ifade eden Metin Mete, engellilere önemli tavsiyelerde bulundu. 'Mutlaka hedefleriniz olsun' diyen Mete, sözlerini şöyle tamamladı:

'Engeliniz, yapmak istediğiniz hiçbir işe engel olmasın. Yapmak istediğiniz şeyi, hedef olarak belirleyin ve o hedefe koşun. O hedefe ulaşmaya yakın olduğunuzda veya ulaştığınızda, o hedefi büyütün. Bütün engellileri, sanat ve spor alanında faaliyet göstermeye davet ediyorum. Bu, sizlere özgüven kazandıracaktır. Dışarıya çıkarak topluma adapte olmayız. Engelleri aşmak için mutlaka bir işin ucundan tutmak lazım. Hiçbir zaman, hiçbir yerde engel yok.'

BELEDİYENİN ENGELLİ PERSONELİ METİN METE ENGELLERİ NASIL AŞTIĞINI ANLATTI
BELEDİYENİN ENGELLİ PERSONELİ METİN METE ENGELLERİ NASIL AŞTIĞINI ANLATTI
BELEDİYENİN ENGELLİ PERSONELİ METİN METE ENGELLERİ NASIL AŞTIĞINI ANLATTI
BELEDİYENİN ENGELLİ PERSONELİ METİN METE ENGELLERİ NASIL AŞTIĞINI ANLATTI

Başakşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü, Engelli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BELEDİYENİN ENGELLİ PERSONELİ METİN METE ENGELLERİ NASIL AŞTIĞINI ANLATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BELEDİYENİN ENGELLİ PERSONELİ METİN METE ENGELLERİ NASIL AŞTIĞINI ANLATTI - Son Dakika
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