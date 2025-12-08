Belgesel Fotoğrafçı Martin Parr Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Belgesel Fotoğrafçı Martin Parr Hayatını Kaybetti

Belgesel Fotoğrafçı Martin Parr Hayatını Kaybetti
08.12.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Martin Parr, 73 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

İngiltere'deki günlük yaşamı gözler önüne seren fotoğraflarıyla tanınan dünyaca ünlü İngiliz belgesel fotoğrafçısı Martin Parr, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü İngiliz fotoğrafçı Martin Parr hayatını kaybetti. Martin Parr Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre 2021'de kanser teşhisi konulan Parr, 6 Aralık'ta İngiltere'nin güney batısında yer alan Bristol'deki evinde hayata veda etti.

73 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Vakıf, 73 yaşındaki belgesel fotoğrafçısının hatırasını uluslararası fotoğraf ajansı Magnum Photos ile birlikte yaşatacaklarını açıkladı. Parr'ın cenaze işlemlerine ilişkin detayların gelecek günlerde açıklanacağı bildirildi.

BELGESEL FOTOĞRAFÇILIĞINI DEĞİŞTİREN İSİMLERDEN

Özellikle 1980'lerde İngiliz tatil beldesi New Brighton'da çektiği fotoğraflardan oluşan "The Last Resort" serisiyle adını duyuran Parr, günlük hayattan fotoğraflarıyla tanınıyor.

Tatilciler, marketler, köy eğlenceleri, kafelerde oturan insanlar gibi sade insanların hayatına dair fotoğraflar çeken Parr'ın 100'ün üzerinde fotoğraf kitabı ve arşivinin korunduğu vakfı bulunuyor.

Sadece İngiltere değil, farklı ülkelerde de çalışmalar yapan Parr, İngiliz belgesel fotoğrafçılığını değiştiren isimlerden biri olarak gösteriliyor. Parr'ın fotoğrafları siyah-beyaz nostalji fotoğraflarından renkli belgesel fotoğrafçılığına geçişte eğlenceli kareler olarak dikkati çekiyor.

İngiltere'yi belgelerken insanlarda eğlenme ve empati hissi uyandıran fotoğraflar için Parr'ın, "Eğlenceye gizlenmiş ciddi fotoğraflar" benzetmesini yaptığı biliniyor.

Kaynak: AA

İngiltere, Belgesel, Edebiyat, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belgesel Fotoğrafçı Martin Parr Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti
Park halindeki araç alev alev yandı, geriye hurda kaldı Park halindeki araç alev alev yandı, geriye hurda kaldı
Komşuda korkutan deprem Büyüklüğü belli oldu Komşuda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
ABD’nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
Türkiye’den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı
İstanbul’da sağanak kabusu Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM’i kilitledi İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

23:21
Galatasaray’da Icardi’nin yerine 30 milyon euro’luk golcü
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü
22:41
Trump’ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid’deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı
22:28
Van’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
22:07
3 gol, 2 kırmızı kart Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi
3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi
21:42
MHP’li Feti Yıldız: “Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez“
MHP'li Feti Yıldız: "Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez"
18:27
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 01:27:02. #7.11#
SON DAKİKA: Belgesel Fotoğrafçı Martin Parr Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.