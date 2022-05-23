Belinden çıkarıp gösterdiği silah ateş aldı, genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Belinden çıkarıp gösterdiği silah ateş aldı, genç kız hayatını kaybetti

23.05.2022 20:13
Belinden çıkarıp gösterdiği silah ateş aldı, genç kız hayatını kaybetti

Iğdır'da bir şahsın belinden çıkararak gösterdiği sırada kazayla ateş alan silahtan çıkan saçmalar göğsüne isabet eden genç kız hayatını kaybetti.

Iğdır'da bir şahsın belinden çıkararak gösterdiği sırada kazayla ateş alan silahtan çıkan saçmalar göğsüne isabet eden genç kız hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Güler Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.K. ve erkek arkadaşı Y.G., birlikte arkadaşları R.K'nın evine geldi. Aynı avlu içerisinde bulunan kayınvalidesinin evine gelen M.A. de daha sonra kayınvalidesinin evinden çıkıp R.K'nın evine geldi. M.A. belinden çıkardığı silahı şahıslara gösterdiği sırada silah ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar, o esnada yan odada sigara içen P.K.'nın göğsüne isabet etti. M.A. olay sonrası kaçarken, kanlar içinde yere yığılan P.K. için vatandaşlar seferber oldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri genç kızı hastaneye kaldırdı. P.K. tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamazken, polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Bugün sabah saatlerinde Aşağı Erhacı köyündeki evlerinde yakalanan M.A. ile R.K, Y.G. ve olay sırasında M.A.'nın yanında bulunan A.A.'nın işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise, "22/05/2022 günü P.K isimli bayanın bir evde silahla öldürülmesi olayı ile ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Maktulenin ölü muayene ve otopsi işlemleri titizlikle ve tüm yönleriyle incelenerek tamamlanmış olup, olay sırasında evde bulunan R.K, Y.G, A.A. ve M.A. gözaltına alınarak ifadelerinin alınması işlemleri devam etmektedir. Soruşturmaya titizlikle ve tüm yönleriyle devam edilmektedir" denildi.

(Ercan Tunç - Sebahattin Yum/İHA)

Belinden çıkarıp gösterdiği silah ateş aldı, genç kız hayatını kaybetti
Belinden çıkarıp gösterdiği silah ateş aldı, genç kız hayatını kaybetti
Belinden çıkarıp gösterdiği silah ateş aldı, genç kız hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Kene, Sivas'ın ardından Malatya'da da can aldı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kene, Sivas'ın ardından Malatya'da da can aldı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti KAHRAMANMARAŞ - Silahla vurulan esnaf hayatını kaybetti KAHRAMANMARAŞ - Silahla vurulan esnaf hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belinden çıkarıp gösterdiği silah ateş aldı, genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 20:50:50. #1.11#
SON DAKİKA: Belinden çıkarıp gösterdiği silah ateş aldı, genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement