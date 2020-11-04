Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 82 - 96

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 96 - 82 mağlup oldu. Karşılaşmanın 35 sayı ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nden İagupova oldu. Ev sahibi takımın en skorer ismi 27 sayı ile Harris oldu.

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Erhan Gürsel, Ahmet Kemal DigilliBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi, Zeynep Öykü 3, Melis 23, Ayşegül 6, Gülse, Harrigan 14, Gemelos 7, Esra 2, Harris 27 ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Feride Şevval 5, Manolya 8, Melis 2,Gökşen 11, Yeliz, Nuran 2, İagupova 35, İlayda, Anigwe 18, Naumenko 15 1'İNCİ PERİYOT: 18 - 28DEVRE: 41 - 423'ÜNCÜ PERİYOT: 64 - 73