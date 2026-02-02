Belucistan'da 177 Militan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Belucistan'da 177 Militan Etkisiz Hale Getirildi

02.02.2026 20:33
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 177 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 31 Ocak'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen militan sayısının 177'ye yükseldiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, güvenlik yetkilileri, Belucistan'ın çeşitli bölgelerinde militanlara yönelik operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, 31 Ocak'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen militanların sayısının 177'ye yükseldiğini belirtti.

Eyalet genelinde güvenlik operasyonlarının sürdüğünü aktaran yetkililer, "çemberin daraldığını" ifade etti.

Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti, operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda 17 güvenlik görevlisi ile 31 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan, Pakistan'ın suçlamalarını reddetti

Hindistan Dışişleri Bakanlığından Pakistan'ın, Belucistan'da saldırı girişiminde bulunan militanların "Hindistan destekli" olduğu yönündeki iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

"Asılsız" olduğu ifade edilen iddiaların reddedildiği belirtilen açıklamada, "Pakistan'ın, dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmek için her zamanki taktiklerine başvurduğu" savunuldu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, 31 Ocak'ta "Hindistan destekli" oldukları belirtilen militanların Ketta, Mastung, Nushki, Dalbandin, Kharan, Panjgur, Tump, Gwadar ve Pasni çevresinde çok sayıda saldırı girişiminde bulunduğu ifade edilmişti.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Politika, Güvenlik, Militan, Güncel, Terör

