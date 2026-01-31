Bender Abbas'ta Liman Patlaması

İran'ın Basra Körfezi kıyısında bulunan Bender Abbas kentindeki limanda nedeni henüz tespit edilemeyen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas kentindeki bir limanda meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralanmalara ilişkin ilk açıklamalar geldi. İran basınına konuşan bir yerel yetkili, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Açıklamada, patlamanın nedeninin henüz tespit edilemediği ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, İran'daki protestolarda göstericilere yönelik şiddetli müdahalelerin öne sürüldüğü ve Batılı ülkeler arasında ülkenin nükleer programına yönelik endişeler devam ederken, 2 İsrailli yetkili de olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yetkililer, Tahran-Washington hattında gerginliğin yüksek olduğu zamanda yaşanan bu gelişmede, İsrail'in herhangi bir rol oynamadığını bildirdi.

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı ise sosyal medyada yer alan patlamanın İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Donanması'ndan bir komutana yönelik suikast girişimi sonucunda yaşandığına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

Bender Abbas Limanı

Bender Abbas'ın İran'ın en önemli konteyner limanına ev sahipliği yapmakta ve dünyadaki deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı üzerinde bulunmaktadır. Limanda geçtiğimiz yıl Nisan ayında meydana gelen büyük bir patlamada onlarca kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu dönemde kurulan soruşturma komitesi, patlamanın sivil savunma ve güvenlik prensiplerine uyulmamasından kaynaklandığını belirtmişti.

Pezeşkiyan, ABD, İsrail ve Avrupa ülkelerini suçlamıştı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün daha önce yaptığı bir açıklamada, ABD, İsrail ve Avrupa ülkelerinin liderlerini İran'ın ekonomik sorunlarından faydalanmak, ülkede huzursuzluğa neden olmak ve halka yönelik provokasyon eylemleri ile "ülkeyi parçalama" girişimlerinde bulunmakla suçlamıştı. - TAHRAN