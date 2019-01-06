Son Dakika Haberleri: Benfica Geriden Gelip Kazandı

Benfica Geriden Gelip Kazandı

11 dakika önce

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig'de karşılaştığı Rio Ave'yi 4-2 yendi.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig'de karşılaştığı Rio Ave'yi 4-2 yendi.

Benfica, ligin 16. haftasında Rio Ave'yi konuk etti. Rio Ave, Gabrielzinho'nun 17 ve Moreira'nın 20. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Fakat Benfica, Seferovic ve Felix'in ikişer golüyle maçı 4-2 kazandı.

Haftaya 4. sırada başlayan Benfica, puanını 35'e çıkardı. Rio Ave ise 19 puanda kaldı.

Galatasaray, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:45 Kaynak: AA

Galatasaray, Rio Ave, Benfica, Spor
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