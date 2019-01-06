Benfica Geriden Gelip Kazandı
11 dakika önce
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig'de karşılaştığı Rio Ave'yi 4-2 yendi.
Galatasaray
'ın UEFA Avrupa
Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica
, Portekiz
Premier Lig'de karşılaştığı Rio Ave
'yi 4-2 yendi.
Benfica, ligin 16. haftasında Rio Ave'yi konuk etti. Rio Ave, Gabrielzinho'nun 17 ve Moreira'nın 20. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Fakat Benfica, Seferovic ve Felix'in ikişer golüyle maçı 4-2 kazandı.
Haftaya 4. sırada başlayan Benfica, puanını 35'e çıkardı. Rio Ave ise 19 puanda kaldı.
Galatasaray, 14 Şubat
Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:45 Kaynak: AA
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