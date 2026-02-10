Bengisu Avcı'dan Gümüş Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bengisu Avcı'dan Gümüş Madalya

10.02.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Abu Dabi'de gümüş madalya kazanarak yeni Türkiye rekoru kırdı.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Master Oyunları'nda (Open Master Games) 200 metre karışık ve 100 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinin açıklamasına göre, Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk ünvanına sahip Bengisu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki şampiyonada 30 artı yaş kategorisinde yarıştı.

Milli sporcu, 35 ülkeden 25 bin sporcunun katılımıyla organize edilen şampiyonada, ilk üç günde 30 artı yaşta bir altın, 2 gümüş madalya aldı.

İlk gün 5 bin metre serbestte birincilik kürsüsüne çıkan Bengisu Avcı, sonrasında 200 metre karışıkta 2.49.12 ve 100 metre kurbağalamada 1.27.02 ile gümüş madalya elde etti.

Milli yüzücü, "Gelecek neden bir risk olsun ki" mottosuyla yarıştığı 100 metre kurbağalamada 1.27.02'lik derecesiyle masterler yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Bengisu Avcı, 11 Şubat'ta 400 metre karışık ve 200 metre kelebek, 12 Şubat'ta 100 metre kelebek, 13 Şubat'ta ise 200 metre kurbağalamada yarışacak.

Oyunlar, 14 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Bengisu Avcı, Türkiye, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bengisu Avcı'dan Gümüş Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 16:25:47. #7.11#
SON DAKİKA: Bengisu Avcı'dan Gümüş Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.