Bengisu Avcı'dan Türkiye Rekoru
Bengisu Avcı'dan Türkiye Rekoru

17.01.2026 15:22
Buz yüzücüsü Bengisu Avcı, IISA şampiyonasında 1 mil yüzerek Türkiye rekoru kırdı.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 4,5 derece suda 1 mil yüzerek Türkiye rekoru kırdı.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk ünvanını alan Avcı, buzullardaki erimeye dikkati çekmek amacıyla katıldığı şampiyonada 1 millik (yaklaşık 1609 metre) parkuru 25 dakika 35 saniyede tamamladı.

İtalya'nın Cavazzo Gölü'nde gerçekleştirilen organizasyonda yarışan İzmirli sporcu, bu derecesiyle altın madalya kazanırken, Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Avcı, 24 dakika 35 saniyelik dünya rekoruna da yaklaştı.

Şampiyona kapsamında su sıcaklığının 5 derecenin altında olması şartıyla düzenlenen yarışlarda Avcı'nın, 50 metre kurbağalama, 50 metre kelebek ve 500 metre serbest kategorilerinde de yarışacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, buz yüzmenin farklı bir meydan okuma olduğunu belirterek, "Okyanus geçişinde karanlık, deniz canlıları, dev dalgalar ve güçlü akıntılarla mücadele ediyorsunuz. İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle bu parkurlar, giderek daha da zorlaşmaya başladı. Buz yüzme ise tamamen mental ve fiziksel bir dönüşüm gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bengisu Avcı, Türkiye, Çevre, Spor, Son Dakika

Spor Bengisu Avcı'dan Türkiye Rekoru

16:30
SON DAKİKA: Bengisu Avcı'dan Türkiye Rekoru - Son Dakika
