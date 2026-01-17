Bengisu Avcı, Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika
Bengisu Avcı, Türkiye Rekoru Kırdı

17.01.2026 14:23
Bengisu Avcı, buz yüzme şampiyonasında Türkiye rekoru kırarak 1 mil yüzdü. İklim değişikliğine dikkat çekti.

OCEAN's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk yüzücü Bengisu Avcı, buzullardaki erimeye dikkat çekmek için katıldığı ilk uluslararası şampiyonada 4,5 derece suda tam 1 mil (Yaklaşık 1,609 metre) yüzdü ve 25 dakika 35 saniye ile Türkiye rekoru kırmayı başardı.

OCEAN's 7'yi 'Gelecek neden bir risk olsun ki' mottosuyla tamamlayıp iklim değişikliğine dikkat çeken Bengisu Avcı, buzullardaki erimeyi odağına alıp yarıştığı ilk uluslararası şampiyonada hem birinci oldu, hem de Türkiye rekoru kırdı. İtalya'daki Cavazzo Gölü'nde düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 4,5 derecelik suya giren Bengisu Avcı, 1 millik (Yaklaşık 1,609 metre) parkuru 25 dakika 35 saniyede bitirdi.

24,35'lik Dünya rekoruna çok yaklaşan İzmirli sporcu, bu derecesiyle 10 ülkeden sporcuların yer aldığı ve soğuk suda yüzmenin en prestijli yarışmaları arasında gösterilen şampiyonada 1 milde altın madalya alırken Türkiye rekoru da kırmayı başardı.

IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası, Venedik'teki Cavazzo Gölü'nde özel olarak hazırlanan bir parkurda yapılıyor. Sporcular göle girmeden önce, su sıcaklığı ölçülüyor ve skorların geçerli olabilmesi için suyun 5 derecenin altında olması gerekiyor. Şampiyonda yarışmaya devam eden Bengisu Avcı, hafta sonunda 50 metre kurbağa, 50 metre kelebek ve 500 metre serbest kategorilerinde yarışacak.

Avcı, geçen yıl İtalya-Molveno'da IISA 6'ncı Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta 25-29 yaş dünya rekoru kırarak altın madalya alırken 100 metre kelebekte birinci olmuş ve dünya üçüncülüğü elde etmişti. Yüzücü, 2024 yılında Hollanda-Amsterdam'daki IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 1000 metre serbest ve 100 metre kurbağalamada birinci olmuş, 4x50 metrede de Egor Tropeano, İrem Damar ve Berker Göker ile birlikte birincilik kürsüsünü paylaşmıştı.

OCEAN's 7'nin ardından buz yüzmenin çok farklı bir meydan okuma olduğunu söyleyen Bengisu Avcı, "Okyanus geçişinde mesafeleri karanlık, deniz canlıları, dev dalgalar ve güçlü akıntılarla mücadele ediyorsunuz. İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle bu parkurlar, giderek daha da zorlaşmaya başladı. Buz yüzme ise tamamen mental ve fiziksel bir dönüşüm gerektiriyor. Buzullardaki erimeyi odağımıza alarak yola çıktık. Buz yüzme serim bu yıl farklı noktalarda devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

