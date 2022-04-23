Benin'de çocuklar Kur'an'ı tahta levhalar üzerinden öğreniyor - Son Dakika
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Benin'de çocuklar Kur'an'ı tahta levhalar üzerinden öğreniyor

23.04.2022 16:29

Batı Afrika ülkesi Benin'in kırsal bölgelerinde çocuklar, Kur'an-ı Kerim okumayı tahta levhalar üzerinde yazan ayetlerden öğreniyor.

Batı Afrika ülkesi Benin'in kırsal bölgelerinde çocuklar, Kur'an-ı Kerim okumayı tahta levhalar üzerinde yazan ayetlerden öğreniyor.

Ülkenin kuzey bölümünde yer alan kırsal alanlarda yaşayanlar, temiz su kaynakları bulmakta büyük sıkıntı çekerken, birçok hastalık ve sorunla da baş etmeye çalışıyor.

Çocuklar da yokluk içinde kavurucu sıcaktan korunmak için üzeri kamışlarla kapatılan toprak zeminde Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor. Kur'an-ı Kerimleri ve defterleri olmayan öğrenciler, tahta levhalara yazılan ayetleri ezberleyerek eğitim görüyor.

Bölgede yaşayan Aboubakari Salıhou Samade, AA muhabirine, ülkedeki öğrencilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle birçok sorunla karşılaştıklarını söyledi.

Kırsal bölgelerde elektrik olmadığını dile getiren Samade, su kuyularında bulunan jeneratörler sayesinde bazı köylerde ilk ampulün yandığını belirtti.

Özellikle başkente uzak bölgelerde Kur'an öğrenmek isteyen çocukların zor şartlarda eğitimlerini sürdürdüğünü anlatan Samade, "Ayetleri Kur'an-ı Kerim olmadan ezberlemeye çalışıyorlar. Yüzlerce, binlerce Müslüman kardeşimiz tahta levhalarda yazan ayetlerle Kur'an'ı öğrenmeye çalışıyor." diye konuştu.

Benin'de çocuklar Kur'an'ı tahta levhalar üzerinden öğreniyor
Benin'de çocuklar Kur'an'ı tahta levhalar üzerinden öğreniyor
Benin'de çocuklar Kur'an'ı tahta levhalar üzerinden öğreniyor
Benin'de çocuklar Kur'an'ı tahta levhalar üzerinden öğreniyor

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Batı Afrika, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Benin'de çocuklar Kur'an'ı tahta levhalar üzerinden öğreniyor - Son Dakika


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