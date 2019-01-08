Son Dakika Haberleri: Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

1 saat önce

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 18, benzinde 17 kuruş fiyat artışı yapıldı.

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 18, benzinde 17 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:55 

Ekonomi
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