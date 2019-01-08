Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 18, benzinde 17 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 18, benzinde 17 kuruş fiyat artışı yapıldı.

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Benzin ve Motorine Zam Geliyor

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