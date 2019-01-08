Benzin ve motorine zam
1 saat önce
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 18, benzinde 17 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 18, benzinde 17 kuruş fiyat artışı yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:55
Benzin ve Motorine Zam Geliyor
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