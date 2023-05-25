Ankara'da akaryakıt istasyonunda otomobil patladı! Kameralar anbean kaydetti

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Sürücüsünün yakıt almak için benzinlik otoparkına getirdiği otomobilin motor kısmında meydana gelen arıza sebebiyle patlama meydana geldi.

KAMERALAR ANBEAN KAYDETTİ

Çevredekilerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Patlama esnasında aracın yakıt tankerine uzakta olması ve içerisinde kimsenin olmaması muhtemelen bir felaketin önüne geçerken, korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"PATLAMANIN SESİ ÇOK YÜKSEKTİ"

Olayın tanıklarından Burak Tekkaya, "Dün bir patlama oldu. Sese doğru koştuk. Araç yanmaya başlamıştı. Araçta benzin kaçağı olduğu söyleniyor. Hemen elektrikleri kestik. Yangını söndürmeye çalıştık. Patlamanın sesi çok yüksekti. Yangın tüpleriyle müdahale ettik. Araç söndükten sonra bir kez daha yanmaya başladı. Araç sahipleri de korkmuştu, sakinleştirmeye çalıştık. Onlar da üzülmüştü" ifadelerini kullandı.