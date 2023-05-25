Ankara'da akaryakıt istasyonunda otomobil patladı! Kameralar anbean kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ankara'da akaryakıt istasyonunda otomobil patladı! Kameralar anbean kaydetti

26.05.2023 01:08

Ankara'da bir akaryakıt istasyonunun otoparkında duran aracın aniden patlaması çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Felaketin eşiğinden kıl payı dönülen o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Sürücüsünün yakıt almak için benzinlik otoparkına getirdiği otomobilin motor kısmında meydana gelen arıza sebebiyle patlama meydana geldi.

KAMERALAR ANBEAN KAYDETTİ

Çevredekilerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Patlama esnasında aracın yakıt tankerine uzakta olması ve içerisinde kimsenin olmaması muhtemelen bir felaketin önüne geçerken, korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"PATLAMANIN SESİ ÇOK YÜKSEKTİ"

Olayın tanıklarından Burak Tekkaya, "Dün bir patlama oldu. Sese doğru koştuk. Araç yanmaya başlamıştı. Araçta benzin kaçağı olduğu söyleniyor. Hemen elektrikleri kestik. Yangını söndürmeye çalıştık. Patlamanın sesi çok yüksekti. Yangın tüpleriyle müdahale ettik. Araç söndükten sonra bir kez daha yanmaya başladı. Araç sahipleri de korkmuştu, sakinleştirmeye çalıştık. Onlar da üzülmüştü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da akaryakıt istasyonunda otomobil patladı! Kameralar anbean kaydetti - Son Dakika


Son Dakika
21:00 Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin 1 milyon sterlin değerindeki kolyesi olay oldu
20:39 Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap
20:38 ABD'de polis, 11 yaşındaki çocuğu göğsünden vurdu
20:27 Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız?
20:04 Galatasaray, 36'lık yıldız Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı
20:01 WhatsApp'a yeni özellik: Telefon numaraları tarih olacak
19:52 Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Milliyetçiler Dayanışma Platformu, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
19:48 BTK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı SMS'ine yasak geldi
19:38 Turan Hareketi Partisi 2. tur için tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
19:29 Kuzey Kore'de 2 yaşında bebeğin de bulunduğu aile esir kampına gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 21:08:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da akaryakıt istasyonunda otomobil patladı! Kameralar anbean kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement