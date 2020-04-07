Berat Kandili - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, Berat Kandili'nin rahmet, bereket, ilim, kültür, paylaşma, yardımlaşma, sağlık, mükafat ve Kur'an aylarından olduğunu bildirdi.

Üç ayların sonuncusu Ramazan-ı Şerif'e yaklaştığının habercisi ve müjdesi olan Berat Kandili'nin kurtuluşa erme, günahlardan arınma, rahmet ve mağfirete ulaşma, sıkıntı ve musibetlerden kurtulma manasına geldiğini aktaran Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bu mübarek gece bizlere kulluk bilincini hatırlatarak kamil insan olma, yanlışlardan kaçınma ve affedilmenin yanı sıra affedici olma şuurunda olmayı da tedai ettiren müstesna bir zaman dilimidir. Bu duygular içerisinde, ülkemizin, İslam aleminin birlik, dirlik ve selametine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün Müslümanların tövbe ve duaların kabulü ile arınması ve affına vesile olmasını, tüm insanlığı etkileyen koronavirüs hastalığının bir an önce sona ererek sağlıklı bir yaşama geri dönülmesini Allah'tan niyaz ederek tüm hemşerilerimizin Berat Kandili'ni kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım."