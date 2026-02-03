Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Afyonkarahisar'da rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili, camilerde düzenlenen özel programlarla huşu içinde idrak edildi.

Berat Kandili dolayısıyla kent genelindeki tüm camilerde yoğun katılım gözlenirken, vatandaşlar akşam namazının ardından camilere akın etti. Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen mübarek gece, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve dualarla ihya edildi.

Şuhut Merkez Ulu Camii'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, manevi atmosfer içerisinde gece boyunca programı büyük bir dikkat ve huşu ile takip etti.

Program kapsamında Şuhut İlçe Müftüsü Ali Üney tarafından "Berat Kandili'nin anlam ve önemi" konulu vaaz verildi.