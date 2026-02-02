Berat Kandili Programları Türkiye'nin Doğusunda - Son Dakika
Berat Kandili Programları Türkiye'nin Doğusunda

Berat Kandili Programları Türkiye\'nin Doğusunda
02.02.2026 21:24
İslam'ın 5. Harem-i Şerifi kabul edilen camilerde Berat Kandili etkinlikleri düzenlendi.

Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin ve Şırnak'ta Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Diyarbakır'da İl Müftülüğünce merkez Sur ilçesinde, İslam'ın 5. Harem-i Şerifi kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programa katılanlar namaz kılıp dua etti.

Siirt

İl Müftülüğünce Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, "berat" konulu vaaz verildi.

Mevlit okunan programda ilahiler seslendirildi.

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Elazığ

Elazığ'da tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Yusuf Bingöl, berat konulu vaaz verdi.

Batman

Mehmet Emin Terece Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş, günün anlam ve önemini anlatan vaaz verdi.

Mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona eren programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Bingöl

Bingöl'de Medine Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Kılınan namazın ardından mevlit okundu, ilahiler söylendi.

Cami çıkışında cemaate ikramlarda bulunuldu.

Mardin

Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Enver Türkmen, Berat Kandili'ne ilişkin vaaz verdi.

Cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şırnak

Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde yatsı namazının ardından gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda cami imam hatibi Abdulaziz Osal, Berat gecesinin önemine ilişkin vaaz verdi.

Mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona eren programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Berat Kandili Programları Türkiye'nin Doğusunda - Son Dakika

SON DAKİKA: Berat Kandili Programları Türkiye'nin Doğusunda - Son Dakika
