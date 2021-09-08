SPOR Berat Onur Pınar, Antalyaspor'da - Son Dakika

SPOR Berat Onur Pınar, Antalyaspor'da

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

FRAPORT TAV Antalyaspor, Akhisarspor'dan Berat Onur Pınar'ı renklerine bağladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, yöneticiler Abdülkadir Satıcı ve Emin Şaşıoğlu katıldı.

İmza töreninde konuşan FTA Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Satıcı, Antalyaspor'da yönetici sıfatıyla geçirdiği ilk günü olduğunu belirterek, 'Öncelikle başkanımız Aziz Çetin ve yönetim kurulunun şahsıma verdiği onurlu görev için teşekkür ederim. Bu güzel günde Berat Onur Pınar gibi genç bir kardeşimizin Antalyaspor'umuza katılımına şahit olmak da benim için ayrı bir mutluluk. Gençlere Türk futbolunun gerçekten ihtiyacı var. İnşallah camiamız ve Berat kardeşimiz için hayırlı olur" dedi.

"İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU"

Diğer yönetici Emin Şaşıoğlu ise, 'Berat Onur Pınar, başta teknik direktörümüz Ersun Yanal olmak üzere teknik ekibimizin yakından takip ettiği, yönetimimizin de istediği bir futbolcuydu. Bundan sonraki yaşamında Antalyaspor forması altında başarılar diliyoruz. Berat kardeşimizin güvenimizi boşa çıkarmayacağına inanıyoruz. İnşallah herkes için hayırlı olur" diye konuştu.

"BEKLENTİYİ KARŞILAYACAĞIM"

Kendisini 3+2 yıl için FTA Antalyaspor'a bağlayan imzayı atan Berat Onur Pınar ise heyecanlı olduğunu belirterek, 'FTA Antalyaspor gibi büyük bir camiaya katıldığım için mutluyum. Beklentinin büyük olduğunun farkındayım ve bunu karşılayabileceğimi düşünüyorum. Transferde emeği geçen başkanım ve yönetim kurulumuz ile beni direkt olarak arayan teknik direktörümüz Ersun Yanal'a teşekkür ediyorum. Genç oyuncuların Antalyaspor'da forma bulması ve kulübün gençlere verdiği önem herkes tarafından biliniyor. Ben de bu nedenle Antalyaspor'u tercih ettim ve doğru bir karar verdiğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

2002 doğumlu sol bek Berat Onur Pınar, imza töreninin sonunda, sezon boyunca giyeceği 3 numaralı forması ile poz verdi.