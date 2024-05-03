Başakşehir'de metroda genç kızı taciz eden şüpheli serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alındı - Son Dakika
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Başakşehir'de metroda genç kızı taciz eden şüpheli serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alındı

Başakşehir'de metroda genç bir kızı taciz etmesi üzerine gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede serbest bırakılan şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin girdiği markette 1'i çocuk 2 kişiyi daha taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı. Şahsın daha önce cinsel istismar suçundan 2 kaydı olduğu belirlendi.

03.05.2024 13:47  Güncelleme: 13:54
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Başakşehir'de metroda genç bir kızı taciz etmesi üzerine gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede serbest bırakılan şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin girdiği markette 1'i çocuk 2 kişiyi daha taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Başakşehir'de 27 Nisan'da sabah saatlerinde işe gitmek için Kayaşehir metrosuna binen Z.B. adlı genç kız, karşısına oturan bir şahsın tacizine maruz kalmıştı. Metrodaki kalabalığa aldırış etmeden cinsel organını çıkartan şahsı fark eden genç kız, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olmuştu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu şüphelinin başka bir metro istasyonunda vatandaşlar tarafından darp edildiği ve durakta inerek peron değiştirip hastaneye gittiği belirlenmiş, kimlik bilgileri tespit edilen M.G. (55) isimli şahıs başka bir taciz olayı sonrası yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, yeniden taciz suçundan gözaltına alındı.

Şahsın girdiği markette 1'i çocuk 2 kişiyi daha taciz ettiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada M.G.'nin geçmişte cinsel istismardan 2 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de metroda genç kızı taciz eden şüpheli serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alındı - Son Dakika

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