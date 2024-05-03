Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu - Son Dakika
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Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu

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Beyoğlu'ndaki İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında 30 adet havan topu bulundu. Mühimmat, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimleri tarafından muhafaza altına alındı.

03.05.2024 13:52
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İstanbul Beyoğlu'ndaki okul inşaat alanındaki çalışmalar sırasında 30 adet havan topu bulundu. Savcılık, emniyet ekiplerine havan toplarının bertaraf edilmesi yönünde talimat verdi.

KOROZYONA UĞRADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında askeri mühimmat bulundu.

Korozyona uğrayan; 30 adet havan topu olduğu değerlendirilen mühimmatın, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Beyoğlu\'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
Kaynak: İHA

Beyoğlu, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu - Son Dakika

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