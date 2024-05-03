Beyoğlu\'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu

İstanbul Beyoğlu'ndaki okul inşaat alanındaki çalışmalar sırasında 30 adet havan topu bulundu. Savcılık, emniyet ekiplerine havan toplarının bertaraf edilmesi yönünde talimat verdi.
Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında askeri mühimmat bulundu.
Korozyona uğrayan; 30 adet havan topu olduğu değerlendirilen mühimmatın, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındığı öğrenildi.
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