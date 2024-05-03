Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı

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Ümraniye'de bir yolcu, kendisini araca almayan İETT şoförünü başka bir otobüse binerek son durağa kadar takip etti. Perondaki tartışmada D.C. adlı saldırgan, şoför Emircan Gülce'nin kapattığı kapının aralığından soktuğu silahını defalarca ateşledi. Sürücü Gülce, üç yerinden yaralandı.

03.05.2024 13:59  Güncelleme: 14:06
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Ümraniye'de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başka bir otobüsle son durağa kadar gelen saldırgan şoföre peş peşe ateş etti. Otobüs şoförü bacağından ve kalçasından yaralanırken o anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Defalarca ateş eden saldırgan kolu kapıya sıkışınca durdu.

ARACA ALINMAYINCA ÖFKELENDİ

Adem Yavuz Mahallesi Eski Üsküdaryolu Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan 14B numaralı ve 34 HO 2742 plakalı İETT otobüsü şoförü Emircan Gülce ile D. C. isimli bir yolcu arasında tartışma çıktı. Araca alınmayan D.C. arkadan gelen aynı yöne giden başka bir İETT otobüsüne bindi.

Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Perona gelen D.C. tartıştığı İETT şoförünü buldu. Peronda kısa tartışmanın ardından D.C. silahıyla sürücüye doğru koştu. Emircan Gülce kapıyı kapatmasına rağmen kolunu içeriye sokan saldırgan peş peşe ateş etti.

Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı

BİRÇOK YERİNDEN YARALANDI

Sürücü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı. Kapının kapanmasıyla kolu sıkışan saldırgana çevredekiler de müdahale etti. Sürücünün kapıyı açmasıyla kolunu kurtaran saldırgan kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otobüs şoförünü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
Kaynak: DHA

Ümraniye, İETT, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı - Son Dakika

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