Berber salonunda antika eşyaları sergiliyor - Son Dakika

Berber salonunda antika eşyaları sergiliyor

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 18 yıldır berberlik yapan Ali Tiriç (32), tarihe olan merakını işyerine taşıdı. Tiriç, berber dükkanında 1940 yılından önce kullanılan tıraş malzemeleri başta olmak üzere, tedavülden kalkan paralar ve eski radyoları sergiliyor.

Ula'nın sakin şehir unvanlı mahallesi Akyaka'da berberlik yapan ve mesleğe başladığı günden beri antika eşyalara meraklı olan 1 çocuk babası Ali Tiriç, işyerini müzeye çevirdi. Cumhuriyet Caddesi'nde mesleğini sürdüren Tiriç, müşterilerine elektronik aletlerin yanı sıra, eski berber malzemelerinin bulunduğu nostaljik dükkanda tıraş olma imkanı sunuyor.

Tiriç, meslek hayatında hijyene önem veren birisi olduğunu belirtip, "Akyada'da 2010 yılında işyerimi açtığım zaman ustam, antika radyo hediye etti. Daha sonra eski berber malzemeleri toplamaya başladım. İçlerinde ustura, sabun tası, el makinesi, kömürlü ütü, enjektör, fotoğraf makineleri, diş çekim pensesi, saç yıkama taşı bulunuyor. Müşterilerim vitrindeki ürünleri görünce hediyeler getirmeye başladı. Onların isimlerini levhaya yazdırarak duvara astım" dedi. TEDAVÜDEN KALKAN KAĞIT PARALARDA VAR

İş yerinde tedavülden kalkan kağıt Türk paralarının da bulunduğunu belirten berber Ali Tiriç, "Kağıt para koleksiyonuna hobi olarak başladım. Camekan içinde kağıt eski paraları gören vatandaşlar, kendi ellerindekileri getirmeye başladılar. Paraların üzerinde kimin tarafından verildi ise onun ismi yazılı. Tedavülden kalkmış bin lira da var, 10 milyon lira da var. Bunun yanında gelen yabancı müşteriler de ellerindeki paralardan bırakıyor. Bugün kullanılmayan, fakat çok değerli olduğunu bildiğim radyolar da var" diye konuştu.

Tiriç, vitrindeki antikaları görüp, merak eden yerli ve yabancı turistlerin iş yerini ziyarete geldiğini, satın almak isteyenlere ise hayır cevabı verdiğini söyledi. Müşterilerden Levent Çınar ise, "Ali beyin antika tutkunu olduğunu öğrendiğim zaman kendisini işyerinde ziyaret ettim. Vitrini çok hoştu. Arkadaşlık kurdum ve o günden sonra burada tıraş oluyorum. Kendisini de antika bir fotoğraf makinesi hediye ettim" dedi.