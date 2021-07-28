Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı

Geçtiğimiz ay Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olay sonrası Yelliler, vurulma olayında şarkıcının azmettirici olduğunu iddia etmişti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Olayın yankıları sürerken Fatoş Yelliler, Mardini hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı ve valilikten yakın korunma talep etti. Dilekçede, Berdan Mardini'nin eski eşini daha önce de ölümle tehdit ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı belirtildi. Mahkeme kararına göre; Berdan Mardini, 2 ay süreyle eski eşi olan mağdur Fatoş Yelliler'e yaklaşamayacak, iletişim araçlarıyla rahatsız edemeyecek ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.