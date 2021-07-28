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Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı - Son Dakika

Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı

28.07.2021 11:35

Berdan Mardini'den 4 ay önce anlaşmalı olarak boşanan ve geçen ay aracına gerçekleşen silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Fatoş Yelliler, ünlü şarkıcı hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı ve valilikten yakın korunma istedi.

Geçtiğimiz ay Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olay sonrası Yelliler, vurulma olayında şarkıcının azmettirici olduğunu iddia etmişti.

Fatoş Yelliler'den eski eşi Berdan Mardini'ye uzaklaştırma

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Olayın yankıları sürerken Fatoş Yelliler, Mardini hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı ve valilikten yakın korunma talep etti. Dilekçede, Berdan Mardini'nin eski eşini daha önce de ölümle tehdit ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı belirtildi. Mahkeme kararına göre; Berdan Mardini, 2 ay süreyle eski eşi olan mağdur Fatoş Yelliler'e yaklaşamayacak, iletişim araçlarıyla rahatsız edemeyecek ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.

Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı

Berdan Mardini, Büyükçekmece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı - Son Dakika Magazin


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