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Bergüzar Korel, hamilelik süreci boyunca sahnede olmayacak

24 dakika önce

Kızlar ve Oğlanlar adlı tiyatro oyunu sırasında yaşadığı olumsuz bir durum nedeniyle doktoru tarafından sahneye çıkması yasaklanan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik süreci boyunca sahnede olmayacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bergüzar Korel, hamilelik süreci boyunca sahnede olmayacak, System.String[]

Kızlar ve Oğlanlar adlı tiyatro oyunu sırasında yaşadığı olumsuz bir durum nedeniyle doktoru tarafından sahneye çıkması yasaklanan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik süreci boyunca sahnede olmayacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.


Kızlar ve Oğlanlar adlı tiyatro oyunu sırasında yaşadığı olumsuz bir durum nedeniyle Bergüzar Korel'e doktoru tarafından sahneye çıkma yasağı konuldu.


Sosyal medya hesabı üzerinden hamilelik süreci boyunca sahnede olamayacağını duyuran Korel, "Çok severek oynadığım, yıllar sonra koşarak beni sahneye götüren duygularla dolu, Kızlar ve Oğlanlar oyunumuzun iptal olduğunu üzülerek bildirmek isterim. Oyunumuzun yeni sezonu için yaptığımız ilk provasında her hamilelik sürecindeki anne adayını korkutacak ve gebelik sürecine tehdit ve tehlike oluşturacak bir durum yaşanması sebebiyle yapılan tetkikler sonucunda doktorum tarafından sahneye çıkışım yasaklandı. Çok şükür ki bebeğimin de benim de sağlığımız yerinde. Hamilelik sürecimde sizin karşınıza çıkmayı çok istedim ama maalesef olmadı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Bergüzar Korel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
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