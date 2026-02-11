Berkan Karakaya Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ
Hatay'ın Defne ilçesinde 10 gün önce düştüğü Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada cansız bedeni bulunan Berkan Karakaya'nın otopsi işlemleri tamamlandı. Karakaya'nın cenazesi morgdan yakınları tarafından teslim alınarak, Çamlıyayla Mahallesi Asri Mezarlığı'nda ailesi ve mesai arkadaşlarının katılımıyla dualarla toprağa verildi.
Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,
