Berlin'de Deprem Fotoğraf Sergisi

01.02.2026 18:40
Gürcan Öztürk'ün sergisi, depremin izlerini belgeliyor, geliri kanser hastası kadınlara bağışlanacak.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Foto muhabiri Gürcan Öztürk'ün, 6 Şubat 2023 depremlerinin izlerini belgelediği "Depremin İzinde: Geri Döneceğiz" sergisi Berlin'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 6 Şubat – 25 Nisan 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Öztürk, fotoğraf sergisinden elde edilecek gelirin, depremden etkilenen kanser hastası kadınlara destek veren Pi Kadın Kanserleri Derneğine bağışlanacağını bildirdi.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin üçüncü yılında, felaketin izlerini ve insan ruhunun direncini konu alan özel bir fotoğraf sergisi Berlin'de sanatseverlerle buluşacak.

Foto muhabiri Gürcan Öztürk'ün objektifinden hazırlanan "Depremin İzinde: Geri Döneceğiz" sergisi, 6 Şubat – 25 Nisan 2026 tarihleri arasında Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1, 12353 Berlin (U-Bahnhof Lipschitzallee) adresinde ziyaret edilebilecek.

Fotograf sergisi, 6 Şubat 2026'da düzenlenecek davetli gala gecesiyle açılacak. Sergi, 7 Şubat – 25 Nisan tarihleri arasında gezebilecek.

Foto muhabiri Gürcan Öztürk, depremin ikinci gününden itibaren bölgedeki çalışmalara başladığını, iki yılı aşkın sürede, Türkiye'de depremden etkilenen illerde binlerce fotoğraf ve kısa film çekerek, yıkımın boyutunu, insanların, şehirlerin, doğanın ve diğer canlıların yaşadığı acıyı ve direnci belgelediğini söyledi.

Felaketin unutulmaması ve geleceğe dair dersler çıkarılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Bu proje; bellekleri canlı tutmak, toplumsal hafızayı kayda geçirmek ve fotoğrafları paylaşarak dayanışmayı büyütmek amacıyla hayata geçirildi" dedi. Sanatçı, çalışmalarında deprem büyüklüğünün ana akım medyada yeterince yer bulmadığını, bölge halkının barınma, iş, eğitim, sağlık, hijyen ve altyapı sorunlarının kamuoyuna daha görünür kılınması gerektiğini vurguladı.

Öztürk, fotoğraf sergisinden elde edilecek gelirin, depremden etkilenen kanser hastası kadınlara destek veren Pi Kadın Kanserleri Derneğine bağışlanacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

