Berlin'de Elçilik Duvarı Boyandı
Berlin'de Elçilik Duvarı Boyandı

20.01.2026 22:42
Berlin'de, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin duvarı, 40 kişilik bir grup tarafından boyandı.

Berlin-Tiergarten bölgesinde, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği'nin duvarı gece saatlerinde bir grup tarafından boyandı. Olayla ilgili polis, 19 ve 20 yaşlarındaki iki kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 40 kişilik grup, elçilik duvarını kırmızı boya ile boyadı, elçilik önündeki kaldırıma ise beyaz boya ile sloganlar yazıldı. Grup, ayrıca yanındaki Güney Afrika Büyükelçiliği'nin duvarına da zarar verdi ve duman bombaları patlattı.
Olay yerine giden polis ekipleri, grubun olay yerinden kaçtığını belirledi. Gözaltına alınan iki kişi civarda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma, Berlin Eyalet Kriminal Dairesi'ne bağlı Polis Devlet Güvenlik birimi tarafından yürütülüyor.

Kaynak: ANKA

