Berlin'de Elektrik Kesintisi Üzerine Değerlendirme

09.01.2026 01:16
Başbakan Merz, Berlin'deki elektrik kesintisinin eksiklikleri ortaya koyduğunu ve yedeklemenin şart olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de 5 gün süren elektrik kesintisinin ardından yaptığı değerlendirmede, kritik altyapının her zaman tam anlamıyla korunamayacağını ancak yeterli yedekleme sistemlerinin şart olduğunu söyledi.

Friedrich Merz, Münih'te koalisyon hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) çalıştayı sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Şansölye Merz, Berlin'de yaşanan kesintinin ciddi eksikleri ortaya koyduğunu belirterek, "Altyapımızı eksiksiz şekilde koruyamayız ancak yedekleme sistemlerine ihtiyacımız var. Berlin'de bu yedeklemeler gerekli ölçüde mevcut değildi." dedi.

Merz, benzer bir durumun yeniden yaşanması halinde daha etkili hareket edebilmek için kapsamlı bir analiz yapılacağını vurguladı.

"Ekonomik tablo endişe verici"

Almanya'nın genel siyasi ve ekonomik durumuna da değinen Merz, dış politika koşullarının zorlu olmaya devam ettiğini, buna karşın 2026 yılına yönelik ekonomi ve sosyal politika alanlarında önemli kararlar alınması gerektiğini anlattı.

Almanya'daki ekonomik tablonun "endişe verici" olduğunu ifade eden Merz, bu durumun yalnızca sanayi için değil, orta ölçekli işletmeler ve zanaatkarlar için de geçerli olduğunu söyledi.

Alman şirketlerinin ciddi baskı altında olduğunu dile getiren Merz, iş gücü piyasasındaki verilerin de bu tabloyu doğruladığını kaydetti.

Başbakan Merz, Almanya'nın yeniden rekabet gücü kazanabilmesi için kapsamlı reformlara ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Fiyat rekabet gücümüzü iyileştirmeliyiz. Yapıları kırmalıyız ve rekabet gücünü yeniden kazanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Merz, reform ihtiyacının özellikle yüksek enerji maliyetleri, bürokrasi giderleri, iş gücü maliyetleri ve vergiler olmak üzere dört ana başlıkta yoğunlaştığını sözlerine ekledi.

Berlin'deki elektrik kesintisi

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu kentin güneybatısında yaklaşık 100 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun elektrik kesintilerinden birini yaşamış, günlerce elektrik ve ısıtmasız kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlenmişti.

Öte yandan Federal Savcılık, söz konusu saldırıya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Ancak beşinci günün sonunda Stromnetz Berlin, tüm abonelere yeniden elektrik sağlayabilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Berlin, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Elektrik Kesintisi Üzerine Değerlendirme

