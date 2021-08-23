Şimdilerde tatil paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü model Berrak Tüzünataç, YouTube'da yayınlanan Bi Bilsem programına konuk oldu. Dobralığıyla tanınan Tüzünataç, cinsel içerikli filmlerle alakalı bir soruya tüm samimiyetiyle cevap verdi.
Her soruya açıklıkla cevap veren Tüzünataç, "Porno izler misin?" sorusuna ise "Ben gerçekten porno sevmiyorum ben erotik film seviyorum. Oradaki o performans gerçekçi gelmiyor bana yabancılaşıyorum. Erotik film daha cazip geliyor" cevabını verdi.
Özel hayatıyla ilgili sorulara tüm samimiyetiyle cevap veren Tüzünataç, "Yasaklı yerde cinsel ilişkiye girdin mi?" sorusu karşısında da ünlü olduğu için bu isteğinin önüne geçmek zorunda kaldığını söyledi.
Son Dakika › Magazin › Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt - Son Dakika Magazin