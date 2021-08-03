BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kaybederken türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,06 256 202 52 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,13 52 31 20 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,01 5 3 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,42 30 27 3 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,52 111 102 9 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,17 28 24 4 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,38 15 0 15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,08 15 15 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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