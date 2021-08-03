BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kaybederken türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,06
|256
|202
|52
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,13
|52
|31
|20
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,01
|5
|3
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,42
|30
|27
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,52
|111
|102
|9
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,17
|28
|24
|4
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-1,38
|15
|0
|15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,08
|15
|15
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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