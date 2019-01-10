Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
43 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056604 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056604
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016306
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,087278
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011599
|-0,28
|NN Hay. Em. Den. Değ. EYF
|0,055722
|-0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,016681
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,013222
|-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:52 Kaynak: AA
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