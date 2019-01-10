Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

43 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056604 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056604 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016306 -0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Karma EYF 0,087278 -0,30
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011599 -0,28
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,055722 -0,21
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016681 -0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013222 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Ekonomi
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