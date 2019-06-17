Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029908 -1,58 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029908 -1,58
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016095 -0,78
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,023668 -0,58
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,024357 -0,58
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,048810 -0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051090 -0,17
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,083014 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014610 -1,63
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013782 -1,51
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013787 -1,40
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013504 -1,35
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013772 -1,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:26 Kaynak: AA
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