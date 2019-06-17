BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029908 -1,58 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:26 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029908
|-1,58
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016095
|-0,78
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,023668
|-0,58
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,024357
|-0,58
| BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,048810
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,051090
|-0,17
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,083014
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014610
|-1,63
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013782
|-1,51
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013787
|-1,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013504
|-1,35
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013772
|-1,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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