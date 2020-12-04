BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030559 -0,71 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042461 -0,70 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020795 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,080649 -0,70 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,045093 -0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,074297 -0,96 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,048150 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,046386 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019880 -1,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020492 -1,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020291 -1,05 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021696 -1,04 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020018 -1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026470 -0,25 HEM Katılım Standart EYF 0,021950 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,017347 -0,14 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,021874 -0,13 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,027455 -0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?

Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı

İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor

Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı

Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı

Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek

Eşinin terk ettiği koca, 7. kata çıkıp intihara teşebbüs etti! Vatandaşlar film izler gibi izledi

Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı