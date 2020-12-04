BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030559
|-0,71
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042461
|-0,70
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020795
|-0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,080649
|-0,70
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,045093
|-0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,074297
|-0,96
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,048150
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,046386
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019880
|-1,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020492
|-1,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020291
|-1,05
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021696
|-1,04
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020018
|-1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026470
|-0,25
|HEM Katılım Standart EYF
|0,021950
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,017347
|-0,14
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021874
|-0,13
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,027455
|-0,13
- Kaynak: AA
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